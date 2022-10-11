27
o
بيروت
27
o
طرابلس
13
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب تتصالح مع حسام حبيب (صورة)
Lebanon 24
11-10-2022
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا صحافيًا، أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.
وقال ياسر قنطوش في بيانه: "إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة".
Advertisement
واختتم قنطوش بيانه قائلًا: "نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الاخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة وفي النهاية هي تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر يهمّكم جداً بشأن دولار "صيرفة".. إليكم ما سيجري قريباً
Lebanon 24
خبر يهمّكم جداً بشأن دولار "صيرفة".. إليكم ما سيجري قريباً
14:07 | 2022-10-10
10/10/2022 02:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُنتظرة.. ماذا سيُعلن نصرالله غداً؟
Lebanon 24
تفاصيل مُنتظرة.. ماذا سيُعلن نصرالله غداً؟
16:00 | 2022-10-10
10/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:40 | 2022-10-10
10/10/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن دور "حزب الله" في الرئاسة.. باسيل يُعلن أمراً لأول مرة
Lebanon 24
عن دور "حزب الله" في الرئاسة.. باسيل يُعلن أمراً لأول مرة
15:11 | 2022-10-10
10/10/2022 03:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثّة في بيروت.. ما الذي كُشف عنها؟
Lebanon 24
العثور على جثّة في بيروت.. ما الذي كُشف عنها؟
14:30 | 2022-10-10
10/10/2022 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-10-11
ديمة قندلفت تخشى من هذا الأمر.. وماذا عن عمرها الحقيقي؟
02:00 | 2022-10-11
بطريقة ذكية.. هيفاء وهبي تعلّق على أزمة إليسا وزياد برجي (فيديو)
16:00 | 2022-10-10
توم كروز.. هل سيصبح أول ممثل يصور فيلماً في الفضاء الخارجي؟
15:30 | 2022-10-10
تعاون ثقافي موسيقي بين سفارة مصر والكونسرفتوار الوطني
14:00 | 2022-10-10
هذا أفضل ممثل سينمائي في "مهرجان الفضائيات العربية"
11:00 | 2022-10-10
تيم حسن في رسالة عبر "إنستاغرام": أنا جاهز (صور)
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
11/10/2022 13:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
11/10/2022 13:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
11/10/2022 13:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact