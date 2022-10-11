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فنون ومشاهير

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب تتصالح مع حسام حبيب (صورة)

Lebanon 24
11-10-2022 | 01:36
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أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا صحافيًا، أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.
 
وقال ياسر قنطوش في بيانه: "إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة".
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واختتم قنطوش بيانه قائلًا: "نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الاخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة وفي النهاية هي تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب".
 
 
المصدر: لها
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