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فنون ومشاهير

بطريقة ذكية.. هيفاء وهبي تعلّق على أزمة إليسا وزياد برجي (فيديو)

Lebanon 24
11-10-2022 | 02:00
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علّقت النجمة هيفاء وهبي على الخلاف الحاصل منذ فترة بين النجمة إليسا والنجم زياد برجي، بسبب أغنية "أنا وبس" ووصول الخلاف بينهما إلى القضاء.
 
وتحدثت هيفاء في لقاء سريع مع برنامج arab wood على هامش حضورها حفل ملك جمال لبنان عن الخلاف، وأكدت أنها تقف إلى جانب إليسا في هذا الخلاف، حيث قالت: "هي بتعرف أكثر من كل الناس وين مصلحتها ووين حقها بالموضوع وهني الاثنين فنانين من بلدي وأنا بتمنى تصفى الأمور بينهما".
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وأضافت: "أنا ما بعرف تفاصيل المشكلة، بس أنا ما بحب اثنين من لبنان يكونوا زعلانين من بعض لأنه عم يقدموا فن حلو مع بعضهم، ولازم مشكلتهم تشبه فنهم ويكون فيها هالإحساس الحلو اللي يخليهن يسامحوا بعض، فما بلاقي في لزوم للمشاكل".
 
 




وتحدثت هيفاء أيضاً عن قرب انتهاء تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" الذي تم تصويره ما بين باريس ومصر، وهو من النوع الكوميدي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم مصر، وتولّى إخراجه أحمد خالد موسى، مؤكدةً حبّها للهجة المصرية. كما ستُصدر أغاني ألبومها الجديد بشكل منفرد وعلى فترات متباعدة.
المصدر: لها
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