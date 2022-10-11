من المستشفى.. مراد يلدريم يشارك متابعيه صورة جديدة برفقة زوجته وابنتهما

شارك النجم التركي مراد يلدريم، متابعيه صورة جديدة تجمعه بزوجته إيمان الباني وابنتهما حديثة الولادة "ميراي".

وظهر مراد في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، برفقة زوجته وهي تحمل ابنتهما ويجلسون على سرير المستشفى التي تتواجد بها زوجته، وأرفق تعليقاً جاء كالتالي .." Yıldırım ailesi ..العائلة".

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وبحسب وسائل إعلام محلية كان مراد يلدريم قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق مع إحدى القنوات التركية، عن تعرض زوجته إيمان الباني، للإجهاض خمس مرات سابقة، بسبب ظروف صحية، وحاول الثنائي مرارًا التكتم على خبر انتظارهما لمولودهما، وأرجع البعض هذا الأمر بسبب ظروف الزوجة الصحية.