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فنون ومشاهير

من المستشفى.. مراد يلدريم يشارك متابعيه صورة جديدة برفقة زوجته وابنتهما

Lebanon 24
11-10-2022 | 08:00
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شارك النجم التركي مراد يلدريم، متابعيه صورة جديدة تجمعه بزوجته إيمان الباني وابنتهما حديثة الولادة "ميراي".
 
 
وظهر مراد في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، برفقة زوجته وهي تحمل ابنتهما ويجلسون على سرير المستشفى التي تتواجد بها زوجته، وأرفق تعليقاً جاء كالتالي .." Yıldırım ailesi ..العائلة".
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وكان النجم التركي الشهير مراد يلدريم قد تزوج من المغربية إيمان الباني، في عام 2016، ودائمًا ما يحرص الثنائي على مشاركة متابعيهما وجمهورهما المزيد من الصور والفيديوهات التي تكشف عن جانب من حياتهما الشخصية.
 
 
وبحسب وسائل إعلام محلية كان مراد يلدريم قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق مع إحدى القنوات التركية، عن تعرض زوجته إيمان الباني، للإجهاض خمس مرات سابقة، بسبب ظروف صحية، وحاول الثنائي مرارًا التكتم على خبر انتظارهما لمولودهما، وأرجع البعض هذا الأمر بسبب ظروف الزوجة الصحية.
المصدر: سيدتي
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