ابنة فنان شهير تتعرّض لحادث سير.. وهذه حالتها الآن (صور)

كشفت المذيعة دنيا ابنة الفنان المصري صلاح عبد الله، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن تعرضها لحادث سير تسبب في تهشم الجزء الأمامي من سيارتها.

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ونشرت دنيا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورتين، كشفت في الأولى عن إصابتها بقدمها التي لُفّت برباط ضاغط نتيجة الحادث. فيما كشفت الصورة الثانية عن تهشّم مقدمة السيارة بالكامل. ونشرت دنيا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورتين، كشفت في الأولى عن إصابتها بقدمها التي لُفّت برباط ضاغط نتيجة الحادث. فيما كشفت الصورة الثانية عن تهشّم مقدمة السيارة بالكامل.





