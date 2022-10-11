مشاهير أصبحوا آباءً لأول مرة بعد الخمسين.. كيف يصفون الشعور؟

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قد يتأخر كثر في الزواج والإنجاب حتى إنهم يكونون قد تجاوزوا سن الخمسين عند ولادة طفلهم الأول ومنهم المشاهير، الذين ربما تأخذهم حياتهم المهنية بعيداً بعض الشيء، ومنهم:- سايمون كاول : عندما كان يبلغ من العمر 54 عاماً، أصبح مقدم البرامج الإنجليزي سايمون كاول، وصديقته لورين سيلفرمان، والدين لابنهما "إريك"، الذي ولد في عيد الحب عام 2014. وعن ذلك، قال كويل لصحيفة "ديلي ميل" عام 2019: "عندما تصبح أباً، ينقر شيء ما فيك.. الأمر كله يتعلق بهم.. تصبح وقائيًا للغاية والأهم من ذلك يتغير كل شيء في حياتك".- جورج كلوني: استقبل جورج كلوني التوأم: "إيلا وألكسندر"، مع زوجته أمل في عام 2017، وهو بعمر 56 عامًا. وعن ذلك الشعور، قال كلوني إنه لم يدرك ما كانت تفتقده حياته قبل أن ينجب الأطفال، مشيراً إلى أنه كان يؤكد لنفسه أن الحياة يمكنها أن تسير دون أطفال، وأنه يعيش حياةً ممتلئة، إلى أن قابل أمل وأدرك أن حياته كانت فارغة جدًا. وبعد ذلك عندما جاء أطفاله أدرك كم كانت فارغة بشكل لا يصدق.- جيمس إيرل جونز: أصبح الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز أبًا لابنه "فلين" في سن 51، حيث رحب بطفله من زوجته الراحلة سيسيليا هارت، عام 1982.- هيو غرانت : كان الممثل ومنتج الأفلام البريطاني هيو غرانت يبلغ من العمر 51 عامًا، عندما أصبح أبًا في عام 2011. ولدى غرانت ما مجموعه خمسة أطفال، اثنان من زوجته السابقة تينجلان هونغ، وثلاثة من زوجته آنا إليزابيث إبرشتاين.- جيف غولد بلوم: أصبح الممثل الأميركي جيف غولد بلوم أبًا في سن الـ62. ولديه ولدان من زوجته إميلي ليفينغستون، هما: تشارلي أوشن (من مواليد 2015)، وريفر جو (من مواليد 2017).- جون ستاموس : أصبح الممثل والمغني الأميركي جون ستاموس أباً لابنه "بيلي" من زوجته كيتلين ماكهيو، وهو في عمر الـ54 عاماً، وسمّى ستاموس طفله "بيلي"، المولود عام 2018، على اسم والده.