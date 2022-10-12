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فنون ومشاهير

إحداهن تقاضت 700 ألف دولار.. أجور الممثلين في مسلسل "ستيلتو" ستُفاجئكم!

Lebanon 24
12-10-2022 | 00:14
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كشفت مواقع فنية عن الأجور المادية التي تقاضاها الممثلون الذين شاركوا في بطولة مسلسل "ستيلتو" المأخوذ عن الدراما التركية.

 

وتناقلت العديد من المواقع بعض الأرقام لمبالغ مالية كبيرة قالت إنها أجور الممثلين في "ستيلتو".

 

وحلت الممثلة السورية كاريس بشار التي جسدت شخصية "ألمى" في المرتبة الأولى، حيث تقاضت 700 ألف دولار أميركي.

 

وحلت الممثلة السورية ديمة قندلفت والممثل السوري سامر المصري في المرتبة الثانية وتقاضا 500 ألف دولار.

 

إلا أن الممثل السوري قيس الشيخ نجيب كان الأقل أجراً بين زملائه وتقاضى عن دوره في "ستيلتو" مبلغ 400 ألف دولار.

 

يشار إلى أن مسلسل "ستيلتو" مأخوذ عن العمل التركي "جرائم صغيرة"، ومن بطولة العديد من النجوم العرب.

(تريند)

 

 

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