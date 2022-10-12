"لبنان بلد نفطي بعهدك".. ممثل يشكر عون وباسيل (صورة)

نشر الممثل يوسف حداد صورة له مع الرئيس ميشال عون عبر حسابه على تويتر مشيدا بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية في موضوع ترسيم الحدود البحرية.

وعلّق على الصورة بالقول: "شكرا فخامة الرئيس ميشال عون، شكرا لقوة الردع وسيد المقاومة، شكرا جبران باسيل ووزراء الطاقة، شكرا للوفد اللبناني المفاوض، شكرا للجيش، شكرا الياس بو صعب، الشكر لكل لبناني صمد ودعم وشكر لكل مؤمن انو لبنان ليس ضعيف بل قوي وليس منكوب بل منهوب وواجبنا انقاذه".

وأرفق رسالته بوسم "لبنان بلد نفطي في عهدك".

شكرا#فخامة_الرئيس_ميشال_عون



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— Youssef Haddad (@youssefhactor) October 10, 2022