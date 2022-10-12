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فنون ومشاهير

مصطفى كامل نقيباً للموسيقيين في مصر... وهكذا علّق هاني شاكر

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:00
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تمكن الفنان مصطفي كامل من الفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية، بعد الانتخابات التي عقدت منذ صباح اليوم الثلاثاء، وذلك خلفاً للفنان هاني شاكر، بعد استقالته من المنصب الفترة الماضية .

وفي أول رد على فوز كامل بالمنصب نشر الفنان هاني شاكر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً هنأه فيه بفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفاً له في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر النادى الخاص بنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.
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وكتب شاكر في منشوره قائلاً: "أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتي لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الإنجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".

وحضر الانتخابات عدد من الفنانين والموسيقيين من بينهم الفنانة نادية مصطفي والمطرب عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي.

وانحصرت المنافسة بين أربعة مرشحين هم مصطفى حلمي ومصطفى كامل وشريف حمدي وعلاء سلامة والفائز من المرشحين الأربعة يقود النقابة لمدة 10 أشهر قادمة وهي المدة المتبقية من فترة النقيب السابق الفنان هاني شاكر الذى تقدم باستقالته عقب أزمة شاكوش وعازفي الإيقاع.
المصدر: لها
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