أول ظهور لنادين الراسي مع خطيبها بعد شفائها من كورونا.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

انتشر فيديو للممثلة نادين الراسي وذلك في أول ظهور لها بعد شفائها من فيروس كورونا.

نادين التي غابت عن جناز الأربعين لشقيقها الراحل جورج الراسي بسبب المرض بدت بصحة جيدة ولاسيما انها عانت في الفترة الأخيرة من قلة الأكل بعد وفاة جورج.

نادين متواجدة حاليا في فاريا مع خطيبها مجد دعبول الذي نشر أيضا صورة رومانسية معها عبر خاصية "الستوري" على حسابه عبر انستغرام، وعلق عليها قائلا: "وبطير".