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فنون ومشاهير

إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
12-10-2022 | 03:46
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نشرت الإعلامية جويل الحاج موسى صورة لها داخل مطار رفيق الحريري الدولي كشفت فيها انها ستنتقل للعيش خارج لبنان.

 

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وعلقت جويل على الصورة بالقول:

"رايحة ومش شبعانة من لبنان.

رايحة ومش فاقدة الامل فيه.

رايحة وتاركة قلبي مية شقفة هون!!

رايحة، مش لأني تعبت ببلدي او من بلدي...

رايحة على تاني ميلة من الكرة الأرضية عيش تجربة جديدة رح تكون اكيد إضافة بحياتي المهنية وعلى الصعيد الشخصي.

رايحة... بس أكيد رح ارجع".

 

يُشار إلى أنّ جويل التي تعمل في قناة "الحرة"، انتقلت من لبنان الى الولايات المتحدة لتخوض تجربة مهنية جديدة مع القناة نفسها.

 
 
 
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