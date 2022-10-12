الخيانة الزوجية والعنف والتهديد... تهم عدّة تلاحق زوج دنيا بطمة!

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تقدّمت الفنانة المغربية دنيا بطمة ببلاغ الى النيابة العامة في المغرب ضد طليقها المنتج البحريني محمد الترك الذي استدعته السلطات للتحقيق معه، حيث اتّهمت بطمة الترك بـ "الخيانة الزوجية والعنف وخيانة الأمانة والتهديد والابتزاز".ورغم إصرارها على الصمت الإعلامي حيال قضية انفصالها عن الترك، نشرت بطمة مقطع فيديو جديداً، اعتبره الجمهور رسالة مبطّنة لوالد طفلتيها بعد أزمة انفصالهما.وظهرت الفنانة المغربية في المقطع وهي تجلس في سيارتها وتردّد أغنية "انتهى" للفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، وراحت تتمايل معها بانسجام وفرح، وهو ما اعتبره الكثير من متابعيها رسالة غير مباشرة لزوجها والجمهور بأن علاقتهما قد انتهت بالفعل، وبأنها لم تعُد تحبه ولا تريد العيش معه وأن من المستحيل أن تعود إليه.