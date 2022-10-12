أزمات محمد رمضان تتوالى مع إلغاء حفله في بغداد

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كشفت الجهة المنظّمة لحفل الفنان محمد رمضان في مدينة أربيل بالعراق عن استيائها من إلغاء الحفل بشكل مفاجئ، مؤكدةً أنها لم تعرف حتى الآن المتسبب في صدور هذا القرار، ومشيرةً إلى أن حفل رمضان الذي ينتظره الجمهور العراقي، كان من المقرر إقامته يوم 27 تشرين الأول الجاري بمدينة أربيل كردستان العراق.وأوضحت الجهة المنظّمة للحفل في بيان صحافي، أن هناك حملة ممنهجة تُشنّ عبر السوشيال ميديا ضد النجم محمد رمضان، كونه أقوى ممثل على الساحة الفنية ويعشقه الجمهور.وتابعت الجهة المنظمة في بيانها، أن الشعب العراقي يحب كل الفنانين المصريين، وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العراق ومن مختلف الأعمار. وأضافت :"لا نعلم من يقف وراء هذه الحملات الممنهجة ضد الأسطورة المصرية محمد رمضان، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، وهو ما جعلنا نتساءل مَن وراء هذه الحملات؟".وكان رمضان قد أحيا في شهر كانون الأول من العام الماضي واحدة من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور كامل العدد، حيث احتفى الجمهور العراقي بأغاني الأسطورة وتفاعل معها.واستقبل الجمهور العراقي محمد رمضان، بطريقة أسطورية وثّقتها مقاطع فيديو، حيث رافقته السيارات والدرّاجات البخارية حتى وصوله إلى المسرح وسط حفاوة كبيرة.