وفاة نجمة عالمية قبل عيد ميلادها بأيام

توفيت النجمة البريطانية أنجيلا لانسبيري قبل 5 أيام من احتفالها بعيد ميلادها الـ97، وفق ما أعلنت عائلة الراحلة في بيان إعلامي جاء فيه: "أبناء السيدة أنجيلا لانسبيري حزينون لإعلان وفاة والدتهم أثناء نومها في منزلها في لوس أنجلوس".

ورُشحت لنيل إحدى جوائز الأوسكار ثلاث مرات، لكنها حازت سنة 2013 على جائزة شرفية للأوسكار. ومنحتها ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لقب "السيدة".ولدت لانسبيري في لندن لأم ممثلة وأب سياسي، هاجرت إلى الولايات المتحدة بعد وفاة والدها خلال الحرب العالمية الثانية.واشتهرت لانسبيري بفضل دورها في المسلسل البوليسي «جريمة قتل» ومثلت فيه دور جيسيكا فليتشر التي تحقق في جرائم القتل المستعصية. سنة 2014 كانت تمثل في مسلسل «نهاية مرحلة الغرب». ورغم انقطاعها عن التمثيل على خشبة المسرح البريطاني لمدة أربعين عاما، فإنها عادت في الآونة الأخيرة إلى التمثيل في لندن، وحصدت أول جائزة لها في حفل توزيع جوائز «أوليفير» كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها مدام آركاتي في مسرحية Blithe Spirit.وكرمتها ملكة بريطانيا تقديراً لمشوارها الفني الطويل في عالم التمثيل وبفضل نشاطاتها الخيرية. ألفت لانسبيري عدة كتب منها «خطتى للياقة والصحة» عام 1990. تزوجت مرتين، الأولى من الممثل الأميركي ريتشارد كرومويل لمدة عام ثم انفصلا، بعدها بثلاث سنوات تزوجت من المنتج بيتر شو وظلت معه إلى أن توفي عام 2003.