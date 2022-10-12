25
o
بيروت
22
o
طرابلس
8
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سيلينا غوميز تروي تفاصيل أمراضها النفسية والعقلية
Lebanon 24
12-10-2022
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الفنانة العالمية، سيلينا غوميز، رحلتها الشخصية مع بعض الأمراض التي أصيبت بها، وباحت بها من دون أي حرج، من خلال نشر مقطع دعائي لفيلمها الوثائقي الجديد "سيلينا غوميز: عقلي وأنا"، الذي أنتجه وأخرجه أليك كيشيشيان، ويروي حكاية ست سنوات من حياة المغنية والممثلة الشهيرة.
Advertisement
ويعرض الفيديو الدعائي مقطعاً لسيلينا وهي تتلقى العلاج من مرض الذئبة، وادعاءاتها أنها أصيبت في أوقات سابقة بانهيار عصبي، وتظهر به وهي تقول: "سأتوقف عن العيش بهذه الطريقة".
وعرفت عن سيلينا صراحتها المطلقة بشأن صراعاتها النفسية التي عاشتها بالماضي، إذ سبق لها قبل عامين أن كشفت معاناتها اضطراب ثنائي القطب.
وفي أحد البرامج الحوارية، التي تعرض في تطبيق "إنستغرام"، قالت سيلينا: "ذهبت إلى مستشفى ماكلين أحد أفضل المستشفيات العقلية في العالم، وتحديداً في أميركا، وناقشت ذلك، وبعد سنوات من المرور بالكثير من الأشياء المختلفة، أدركت أنني كنت أعاني اضطراب ثنائي القطب".
وبينت، في ذلك الوقت، أنها وبعد معرفة التشخيص، أصيبت بالرعب في البداية، لكن بعدها شعرت بالارتياح لفهمها سبب إصابتها بالاكتئاب والقلق لسنوات عديدة، بقولها: "لم يكن لدي أي وعي أو إجابات كاملة عن هذه الحالة".
وسيلينا بدأت شهرتها، وعاشت حياة دائمة تحت دائرة الضوء، منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وهو الأمر الذي اعتبره المحللون والأخصائيون سبباً في تحقيق خسائر فادحة لها على المستوى النفسي، فقد سبق لها أن ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تقول: "طوال حياتي، منذ أن كنت طفلة، كنت أعمل". وبالعودة لفيلم "سيلينا غوميز: عقلي وأنا"، سيتم عرضه عبر منصة "Apple TV+"، اعتباراً من اليوم الرابع لشهر نوفمبر المقبل، كما تم اختياره ليكون فيلم الافتتاح للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان "AFI Fest".
المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
03:46 | 2022-10-12
12/10/2022 03:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
04:30 | 2022-10-12
12/10/2022 04:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-12
12/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو ما بعد الترسيم: هكذا سيرد عون اعتبار جمهوره
Lebanon 24
سيناريو ما بعد الترسيم: هكذا سيرد عون اعتبار جمهوره
01:00 | 2022-10-12
12/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور لنادين الراسي مع خطيبها بعد شفائها من كورونا.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
أول ظهور لنادين الراسي مع خطيبها بعد شفائها من كورونا.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
03:20 | 2022-10-12
12/10/2022 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-10-12
أزمات محمد رمضان تتوالى مع إلغاء حفله في بغداد
10:45 | 2022-10-12
هاري لا يمكنه التخلي عن ميغان ولهذه الاسباب يحتاج إليها دائماً.. أسرار تُكشف للمرة الاولى
08:00 | 2022-10-12
وفاة نجمة عالمية قبل عيد ميلادها بأيام
05:00 | 2022-10-12
الخيانة الزوجية والعنف والتهديد... تهم عدّة تلاحق زوج دنيا بطمة!
03:46 | 2022-10-12
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
03:20 | 2022-10-12
أول ظهور لنادين الراسي مع خطيبها بعد شفائها من كورونا.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
12/10/2022 21:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
12/10/2022 21:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
12/10/2022 21:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact