برمجة الخريف تنتظر المونديال.. ولا جديد على الشاشة

كتبت زكية ديراني في "الأخبار": لا برمجة خريفية هذا العام. هذا باختصار وضع القنوات التي قررت عرض مواسم جديدة من برامج سبق أن بثتها في السنوات الماضية. أسباب عدة أدّت إلى هذا الواقع، من بينها التركيز على الوضع السياسي والاقتصادي وأزمة ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية الذي اعتُبر بمثابة شمّاعة استخدمها القائمون على القنوات من أجل ضرب "فرامل" في أيّ مشاريع جديدة. حتى أنّ هذه القنوات استغنت عن مجموعة كبيرة من الموظفين بحجة العقبات المالية.

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بدأت lbci برمجتها الخريفية تباعاً، واللافت أنها لم تتضمن أيّ برامج جديدة، بل على العكس. إذ فكّت تعاقدها مع هشام حداد بعدما قدّم مواسم متتالية من برنامج «لهون وبس» ويستعدّ للانتقال إلى mtv. تضمّنت برمجة الخريف المشاريع نفسها التي قدّمت في العامين الأخيرين كالبرنامج السياسي الحواري «20 30 رؤية لبنان» الذي يقدمه ألبير كوستانيان (مساء كل إثنين). كذلك بدأ رودولف هلال موسماً ثانياً من برنامجه الفني الحواري «المجهول» (السبت 20:40)، ويعود ماريو عبود بحلقات جديدة من «صوت الناس» الذي يبثّ كل أحد. كذلك يستعدّ مالك مكتبي للعودة ببرنامجه «أحمر بالخط العريض» (مساء كل أربعاء). كما يتوقع أن تطل كارلا حداد بعمل جديد لم يتضح بعد ما إذا كان كناية عن حلقات جديدة من برنامجها «في male» أو مشروعاً مغايراً. في المسلسلات الخريفية، بدأت lbci عرض المسلسل اللبناني «لغز الأقوياء» (ﺇﺧﺮاﺝ إيلي رموز وﺗﺄﻟﻴﻒ جويل مغامس) الذي عُرض العام الماضي، إلى جانب المسلسل التركي «زهرة الثالوث» المدبلج إلى اللهجة السورية.

يختلف الوضع قليلاً في mtv التي تنوّع في البرامج التي ستعرضها هذه الفترة والأعمال التي ستنطلق بها بعد رأس السنة. فقد بدأت بثّ حلقات جديدة من برنامج «صار الوقت» (كل خميس بعد نشرة الأخبار المسائية) الذي يقدمه مارسيل غانم. كذلك بدأت عرض موسم جديد من «صاروا مية» (كل سبت 20:40) الذي يضيء على مسيرة الفن اللبناني والعربي. كذلك، يُعرض «عاطل عن الحرية» (الثلاثاء 22:15) الذي يتولاه سمير يوسف، إضافة إلى عودة برنامج «تحقيق» (كل أربعاء 22:15) الذي تتولاه كلود أبو ناضر هندي بحلقات اجتماعية سياسية لا تخلو من بعض المواقف المنحازة لفريق سياسي على حساب آخر. بعد عرض تلك المشاريع، تحضّر قناة المرّ لمجموعة من البرامج الجديدة التي ستبدأ ببثها بعد رأس السنة، وتحديداً إطلالة هشام حداد. ومن المرجح انتقال المقدم اللبناني إلى قناة المرّ مع كامل فريقه الذي شاركه تقديم برنامج «لهون وبس» لسنوات عدّة.

رغم أن «الجديد» بدأت عرض مجموعة قليلة من البرامج الجديدة في برمجتها الخريفية الحالية، إلا أن تلك الأعمال قدّمت بميزانية متواضعة. كأنّ القناة «سلقت» برمجتها لتعبئة الهواء فقط، ناهيك بأزمتها المالية التي دفعتها أخيراً إلى صرف مجموعة كبيرة من الموظفين من مختلف الأقسام. كشفت «الجديد» عن مشاريعها تباعاً، وتعرض حالياً برنامجها الترفيهي الجديد «فاشلين بالحب» (كل سبت ــ تقديم غيد شماس) الذي يسلّط الضوء على المواعدة. كذلك بدأت عرض «جيران» وهو عبارة عن اسكتشات كوميدية (فادي شربل، تاتيانا مرعب، وسام سعد/ أبو طلال وألين أحمر وغيرهم). وقد استقدمت في ذلك العمل التلفزيوني، بعض الوجوه المعروفة على تطبيق «تيك توك». كذلك، عادت رابعة الزيات بموسم جديد من «فوق الـ 18» لتناقش قضايا تدور في فلك الجنس والخيانة. أما في البرامج الساخرة، فقد اعتمدت «الجديد» على برنامج «فشة خلق» الذي تتولاه داليا احمد، و«يسقط حكم الفاسد» لرياض قبيسي.