محمد الترك يرد على أنباء اعتقاله بعد شكوى دنيا بطمة (صورة)

خرج المنتج البحريني محمد الترك ليرد على الأنباء التي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول تقدم زوجته دنيا بطمة بشكوى ضده تتهمه فيها بالعنف وخيانة الأمانة والخيانة الزوجية.



وقال محمد الترك، في منشور عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع "إنستغرام": "كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وزوجتي التي أعرفها لأكثر من 11 عامًا لا تقدم على هذه الدعوى أو الخطوة لأنه ليس هذا من أخلاقها ولا تربيتها".

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وأضاف: "زوجتي سافرت إلى مكان بعيد ومازلت انتظرها كي تعود وسأبقي انتظرها لأننا تعاهدنا أن لا نترك بعض أبدا، ولكن مع الأسف أصبحت أتعامل مع شخص لا أعرفه أبدًا".



وكانت تداولت وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية أنباء جاء خلالها ان الفنانة المغربية دنيا بطمة، أقامت دعوى قضائية ضد زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، تتهمه بالعنف وخيانة الأمانة والخيانة الزوجية.



وتابعت تلك الأنباء أن الشرطة المغربية استدعت الزوج للتحقيق معه فيما ادعت الزوجة وتم الإفراج عنه بكفالة مالية على أن يتم الاستماع له حول ما نسب له الإسبوع المقبل.