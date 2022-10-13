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فنون ومشاهير

نائب عراقي يُعلن أنه خلف إلغاء حفل محمد رمضان

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:00
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بعد أن أعلنت الجهة المنظّمة لحفل محمد رمضان الذي كان من المقرر إقامته يوم ٢٧ تشرين الأول الجاري بمدينة أربيل كردستان العراق، قد تم إلغاؤه من دون معرفة الأسباب، ظهر المتسبب في إلغاء الحفل، حيث  أعلن النائب المستقل في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، "الحصول على موافقة لإلغاء حفل محمد رمضان المقرر إقامته في أربيل نهاية الشهر الجاري".
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وأضاف: "من أجل حماية القيم العليا لمجتمعنا، عملنا على منع حفل محمد رمضان وبالفعل تمت الاستجابة لنا من قبل الجهات المعنية".
 

وكانت الجهة المنظمة قالت في بيان:"لا نعلم من يقف وراء هذه الحملات الممنهجة ضد الأسطورة المصرية محمد رمضان، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، وهو ما جعلنا نتساءل مَن وراء هذه الحملات؟".

يُذكر أن رمضان قد أحيا في شهر كانون الأول من العام الماضي واحدة من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور كامل العدد، حيث احتفى الجمهور العراقي بأغاني الأسطورة وتفاعل معها.
 

واستقبل الجمهور العراقي محمد رمضان، بطريقة أسطورية وثّقتها مقاطع فيديو، حيث رافقته السيارات والدرّاجات البخارية حتى وصوله إلى المسرح وسط حفاوة كبيرة.
المصدر: لها
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