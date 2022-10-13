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فنون ومشاهير

شاكيرا تتضامن مع مهسا أميني.. وتنشر فيديو بمحتوى "حسّاس" عن بيكيه

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:00
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أعربت النجمة الكولومبية شاكيرا عن دعمها للمحتجين الإيرانيين في وجه السلطات، عقب وفاة الناشطة مهسا أميني في ايران.
 
وكتبت شاكيرا تعليقاً على صورة أميني في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات وكل من يناضل من أجل حرية التعبير".
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وكانت شاكيرا صدمت متابعيها عبر موقع "تويتر" بنشرها فيديو بمحتوى حسّاس بسبب تضمنه لقطات عنيفة، لدهس رجل قلب بشري أكثر من مرة.
وقالت: "لم أقل شيئاً أبداً ولكن الأمر مؤلم... كنت أعرف أن هذا سيحدث".
 
 
وربطت التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي كلام شاكيرا بانفصالها عن زوجها السابق نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.
 
يُذكر أن الثنائي كان قد أعلن في حزيران الماضي عن انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت عن طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.
المصدر: لها
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