شاكيرا تتضامن مع مهسا أميني.. وتنشر فيديو بمحتوى "حسّاس" عن بيكيه

أعربت النجمة الكولومبية شاكيرا عن دعمها للمحتجين الإيرانيين في وجه السلطات، عقب وفاة الناشطة مهسا أميني في ايران.

وقالت: "لم أقل شيئاً أبداً ولكن الأمر مؤلم... كنت أعرف أن هذا سيحدث".

Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. pic.twitter.com/DGAyry3mA4 — Shakira (@shakira) October 8, 2022

وربطت التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي كلام شاكيرا بانفصالها عن زوجها السابق نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

يُذكر أن الثنائي كان قد أعلن في حزيران الماضي عن انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت عن طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.