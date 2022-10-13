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فنون ومشاهير

جنا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها بصور من الطفولة

Lebanon 24
13-10-2022 | 16:00
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احتفلت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاد والدها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" مجموعة من الصور القديمة التي ظهرت فيها مع والدها وشقيقيها عبدالله وكنز ، وعلّقت عليها قائلةً: "كل سنة وأنت طيب يا بابا".
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وكانت جنا قد ظهرت في لقاء ضمن برنامج "ET بالعربي"، كشفت فيه عن دخولها مجال الغناء حيث غنّت واحدة من الأغاني التي تستعد لإطلاقها قريباً، ضمن مشروع كبير باللغة الإنكليزية.

وعبّرت جنا عن رغبتها الدائمة في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبّط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية فهي تستبعد فكرة احتراف الغناء الصولو.
المصدر: لها
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