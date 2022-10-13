جنا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها بصور من الطفولة

احتفلت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاد والدها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" مجموعة من الصور القديمة التي ظهرت فيها مع والدها وشقيقيها عبدالله وكنز ، وعلّقت عليها قائلةً: "كل سنة وأنت طيب يا بابا".

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