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فنون ومشاهير
بعد وفاة شقيقها وحزنها الكبير.. هذا الممثل الشهير يعيد نادين الراسي الى الدارما الرمضانية
Lebanon 24
13-10-2022
|
10:15
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بعد قضاء فترة حزن بسبب وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، تحاول الممثلة نادين الراسي العودة مجدداً الى حياتها العادية، رغم الألم الكبير الذي يسكنها. وبحسب المعلومات فإنه قد طرح مؤخراً اسم الراسي للمشاركة في مسلسل عربي مشترك يجري الاعداد له في لبنان ومع شركة الصبّاح.
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وكانت نادين تلقت قبل وفاة شقيقها سلسلة من العروض التي كانت تقرأها ولم يُعرف ما اذا كانت وافقت عليها.
مع عابد فهد؟
يبدو أن الممثل عابد فهد يحاول اشراك الفنانة نادين الراسي في عمل جديد يجري الاعداد له في بيروت، على أن يتولى المخرج السوري محمد عبد العزيز الاشراف على العمل وتنفيذه، في الوقت نفسه لم تؤكد المعلومات اعطاء الراسي موافقتها للمشاركة.
قبول واسع
والمعروف أن الراسي شاركت في مسلسل "بيروت 303" اخراج ايلي السمعان، ولاقت نجاحًأ وقبولاً من الجمهور المتابع لدقة وحرفية دورها كعشيقة لرجل أعمال متهم بالفساد وهذا ما جعلها تكبر أو تحجز لنفسها مكاناً على خارطة الدراما المشتركة اليوم، بعد سنوات من الركود والعقبات التي واجهتها.
المصدر: نواعم
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