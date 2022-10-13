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فنون ومشاهير

أول تعليق لوديع الشيخ بعد خروجه من السجن.. هذا ما حصل معه وما قاله عن الجيش

Lebanon 24
13-10-2022 | 08:00
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قال المغني وديع الشيخ إنّ المشكلة التي حدثت معه وتوقيفه من قبل الجيش، لم تبعده عن الفن، رافضاً التطرق الى تفاصيل الاحداث الخاصة بالمشكلة التي تعرض لها وخلفية توقيفه. وقال في حديث مع "فوشيا": "كل شيء عند الجيش لا يضيع حقه ابدا".
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وعن نشر صوره وهو موقوف، قال الشيخ: "لا ألوم هؤلاء الاشخاص الذين أرادوا استغلال اسم وديع الشيخ من اجل مصالحهم الخاصة"، مؤكداً انه ينفي تماما الاخبار التي تم تداولها انه أساء للجيش، "أحترم المؤسسة العسكرية بفئاتها كافة".
 
ونفى ما تم تداوله عن انه يمتلك غطاءً سياسياً، وقال: "لو كنت أملك الغطاء السياسي لما جرى توقيفي لأيام عدة. وديع الشيخ بس الله حاميه".
 
وأكد الشيخ انه لا يتعدى على أحد وأسلحة مرافقيه "مرخصة".
 
وكانت مخابرات الجيش أوقفت الشيخ برفقة 5 من مرافقيه في البقاع، أثناء ممارستهم الرماية في منطقة غير مؤهلة، ما أدى الى حدوث تلاسن واطلاق نار من قبل الشيخ باتجاه الدورية.
 
 
المصدر: فوشيا
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