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فنون ومشاهير

شقة سمير صبري للبيع بسعر خيالي؟.. أسرة الفنان الراحل تعلق

Lebanon 24
13-10-2022 | 14:00
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بعد انتشار أنباء تفيد بعرض شقة الفنان المصري الراحل سمير صبري للبيع بسعر خيالي، أثيرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

القصة بدأت بإعلان عبر صفحة لبيع العقارات بمصر على فيسبوك، حيث تم عرض شقة صبري الموجودة في حي المهندسين للبيع بـ 3 ملايين ونصف المليون جنيه.
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لا أساس له من الصحة
وسرعان ما تناقل عدد من المواقع والصفحات الإعلان، ما دفع أسرة الفنان الراحل للرد. وقالت ابنة خالته لصحف محلية إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وإن الأسرة لا تفكر على الإطلاق في بيع الشقة.

فيما أكد محمد التركي، مخرج برنامج الراحل سمير صبري وصديقه المقرب، أن الصور المنشورة تعود بالفعل لشقة الفنان غير أنه لا علم له بتاتاً بما يتم تداوله حول بيعها.

ورحل صبري عن عالمنا في 20 ايار الماضي عن عمر ناهز 85 عاماً، وحرص عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع على المشاركة في عزائه.
المصدر: العربية
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