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فيديو
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
28-11-2022
|
05:12
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أطلّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الأحد بتاريخ 27/11/2022، في مقابلة عبر قناة الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "الأحد مع ماريو".
وإليكم أعلاه الفيديو الكامل للمقابلة
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