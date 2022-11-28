أطلّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الأحد بتاريخ 27/11/2022، في مقابلة عبر قناة الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "الأحد مع ماريو".

وإليكم أعلاه الفيديو الكامل للمقابلة