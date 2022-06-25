ملابس سعد لمجرد خلال حفل زفاف في مصر تعرّضه للانتقادت.. والمتابعون: "رايح بالبيجاما!" (فيديو)

أحيا مؤخرا الفنان المغربي سعد لمجرد حفل زفاف في مصر.
وانتشرت فيديوهات للمجرد وهو يغني ويرقص مع العروسين.
Advertisement
View this post on Instagram
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
لكن اللافت كانت إطلالة الفنان المغربي التي نالت انتقادات واسعة، حيث ظهر بقميص وبنطال ملونين.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
واعتبر المتابعون اطلالته غير مناسبة للزفاف. وعلق أحدهم قائلاً: "رايح على عرس ببيجاما!"، وعلق آخر: " مين طارشه بويا هيك"؟