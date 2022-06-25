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فنون ومشاهير

ملابس سعد لمجرد خلال حفل زفاف في مصر تعرّضه للانتقادت.. والمتابعون: "رايح بالبيجاما!" (فيديو)

Lebanon 24
25-06-2022 | 12:46
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أحيا مؤخرا الفنان المغربي سعد لمجرد حفل زفاف في مصر.

 

وانتشرت فيديوهات للمجرد وهو يغني ويرقص مع العروسين.

 

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لكن اللافت كانت إطلالة الفنان المغربي التي نالت انتقادات واسعة، حيث ظهر بقميص وبنطال ملونين.

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واعتبر المتابعون اطلالته غير مناسبة للزفاف. وعلق أحدهم قائلاً: "رايح على عرس ببيجاما!"، وعلق آخر: " مين طارشه بويا هيك"؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24

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