كم أنفقت قطر في تحضيراتها لاستضافة كأس العالم 2022؟

وضّح الناشط والمؤثر القطري، عبد الله الغافري، حقيقة تكلفة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول القادمَين.



وخلال حوار مع الناشط والمحلل الرياضي الأردني، محمد عدنان، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الغافري: "يعتقد الجميع أن تكلفة مونديال قطر وصلت إلى 220 مليار دولار، لكن الحقيقة أن تكلفة المونديال هي 8 مليارات دولار فقط".

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ولفت الى أن "مبلغ 220 مليار دولار، المرتبط بكأس العالم، هو في الواقع جزء من الاستراتيجية الطموحة للتنمية الوطنية وتحديث قطر والبنية التحتية للدولة كلها، وقد دُفعت على مدار 11 عامًا".



وأضاف: "تُعد بطولة كأس العالم جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي استراتيجية حكومية أوسع لتعزيز التنمية المكثفة للمناطق الحضرية والعالمية، وتشمل الطرق الجديدة ومترو الأنفاق والمطار والفنادق والمرافق السياحية الأخرى، وتم تطوير المؤسسات الصحية والتعليمية، وتم إنشاء المباني الضخمة والمنتجعات السياحية".



وتابع: "صندوق النقد الدولي ووكالة بلومبرغ يتوقعان أن يصل معدل السياح في دولة قطر بحلول عام 2030 إلى 6 ملايين سائح سنويًا، أي ضعف عدد سكان قطر حاليًا".

وأكد أن "قطر تستعد لاستضافة 3 ملايين سائح خلال بطولة العالم الشهر القادم، ومن المتوقع أن تصل عائدات المونديال إلى 17 مليار، حسب تصريح ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي للبطولة".



وأعدت قطر ثمانية ملاعب لاستضافة المونديال، بما في ذلك ملعب "لوسيل"، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، ومن المُقرر له أن يستضيف 10 مباريات في البطولة، أبرزها المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، اليوم الوطني لدولة قطر.

المصدر: win win