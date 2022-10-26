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كأس العالم2022

دي ماريا: هذا المنتخب أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم!

Lebanon 24
26-10-2022 | 09:59
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أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه رفقة زملائه في المنتخب الأرجنتيني سيقاتلون من أجل التتويج ببطولة كأس العالم.
وقال دي ماريا في حوار لصحيفة "أولي" الأرجنتينية: "المونديال قادم، وهو شيء فريد من نوعه.. الحلم هو دائمًا نفسه، الذي يراود جميع الأرجنتينيين.. سنقاتل من أجل الفوز بكأس العالم في دورة قطر 2022".
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وأضاف: "نمرُّ بفترة جيدة، تُوجنا مؤخرًا بكوبا أميركا، ولدينا الأسلحة لنكون قادرين على خوض كل مباراة بنجاح".
ورأى أن "تغيير المدرب أعطى راحة البال للاعبين، بعضنا اتخذ قرارًا بمواصلة المحاولة، والمدرب أخذ الأمر بطريقة جيدة، من خلال تكوين فريق عبارة عن مزيج بين الصغار والكبار".
وبعيدًا عن الأرجنتين، دي ماريا، رشح منتخب فرنسا حامل اللقب، للتتويج بكأس العالم في دورة قطر.
وقال دي ماريا: "فرنسا أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، لكونها البطلة، ومن ثم الأمر صعب بعض الشيء؛ لأن هناك العديد من الفرق التي لديها أجيال جديدة، مثل إسبانيا وألمانيا.. إنها فرق جيدة، لكننا لا نعرف ما يمكن أن يحدث".
وعن أجمل هدف سجله في مشواره الكروي مع منتخب الأرجنتين، قال دي ماريا: "الهدف في مرمى فرنسا خلال كأس العالم 2018، بالإضافة إلى الهدف في نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل، فضلًا عن الهدف الذي سجلته في مرمى منتخب نيجيريا.. إنها أهم وأجمل الأهداف بالنسبة لي".
المصدر: WIN WIN

كأس العالم2022

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