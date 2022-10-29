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كأس العالم2022

هل يغيب هازارد عن كأس العالم 2022؟

Lebanon 24
29-10-2022 | 03:55
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رغم الشكوك التي تلاحق إيدين هازارد في ريال مدريد والتي طالته في المعسكر الأخير مع منتخب بلجيكا، لا يزال مدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز يؤمن بأنه لا غنى عنه في تشكيلة الشياطين الحمر.

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 وأكد مارتينيز في تصريحات صحفية، أن هازارد مهم بالنسبة للمنتخب الوطني.

وعما إذا كان لياندرو تروسارد لاعب برايتون الإنجليزي يستطيع أن يحل محل هازارد، قال مارتينيز: "لا شك في أهمية هازارد بالمنتخب، لقد كان من أهم العناصر واللاعبين المفتاحيين في مونديال 2018".

وأضاف: "حينما لا يكون معانيا من أي آلام، أكون مؤمنا به حتى النهاية، حينما تمر بإصابة كالتي مر بها فإن السيناريو المثالي بالنسبة لك هو العودة بأفضل شكل فقط وهذا ما يطمح هازارد للوصول إليه".
 
 
ويذكر أن هازارد كان أهم عناصر منتخب بلجيكا التي حققت أفضل إنجاز في تاريخ المنتخب عام 2018 حين حصدوا المركز الثالث في مونديال روسيا.
 
المصدر: جول
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