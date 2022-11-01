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كأس العالم2022

"طهران تنتهك حقوق الإنسان".. أوكرانيا تطالب الفيفا باستبعاد إيران من كأس العالم

Lebanon 24
01-11-2022 | 04:00
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طالب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد منتخب إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.
 
وطلب الاتحاد الأوكراني وبشكلٍ رسمي من "الفيفا" منع مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم؛ بسبب تزويد إيران الجيش الروسي بالأسلحة في الحرب الروسية الجارية على أوكرانيا.
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وقال الاتحاد الاوكراني ان "إيران تزود روسيا بالأسلحة، وهو خرق للمادتين (3 و4) من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يلزم فيها "الفيفا" الجميع باحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز".

وتابع: "دولة إيران تنتهك حقوق الإنسان في المظاهرات التي تجري في بلدها، وتنتهك معايير ميثاق الفيفا، كما أنها متورطة في العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا".

وسبق أن كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة تواصل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لبحث إمكانية استبعاد إيران من بطولة كأس العالم قطر 2022، وحضور إيطاليا بدلًا منها، مستندًا على أن إيران هي الداعم الأول لروسيا، بالأموال والسلاح، في حربها على أوكرانيا، وبسبب موقفها الداعم علنيًا للغزو الروسي.

وسبق أن طلب رئيس نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، سيرغي بالكين، إقصاء منتخب إيران من مونديال 2022، واستبداله بمنتخب أوكرانيا.
المصدر: وكالات
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