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كأس العالم2022

لوريس: غياب بوغبا سيترك فراغاً في تشكيلة فرنسا خلال المونديال

Lebanon 24
02-11-2022 | 16:35
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اعترف قائد المنتخب الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي، بأن غياب لاعب خط وسط يوفنتوس بول بوغبا، عن تشكيلة "البلوز" في نهائيات كأس العالم قطر 2022، سيترك فراغًا في تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب.
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وكان بوغبا قد خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في أوائل أيلول الماضي، ثم أُصيب مجددًا في فخذه، ليعلن وكيل أعماله، رافاييلا بيمنتا، غيابه عن منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وقال لوريس في تصريحات أدلى بها عقب فوز فريقه توتنهام 2-1 على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، ونقلها عنه موقع "20 دقيقة": "غياب بوغبا عن كأس العالم سيترك فراغًا كبيرًا داخل المنتخب الفرنسي".

وأضاف: "كان هناك دائمًا أمل في رؤيته مرة أخرى، إنه لاعب مهم للغاية، وعانى من الإصابات منذ بضعة أشهر، ولم يلعب كثيرًا في الموسم الماضي".


وتابع: "الآن سيجري المدرب اختياراته.. عندما تبدأ المنافسة، يجب أن تكون لديك ثقة كبيرة في جميع اللاعبين المختارين، وبعد ذلك سيكون الأمر متروكًا لجميع أولئك الذين تم اختيارهم لخلق هذا التآزر وجعلنا أقوياء معًا".


يُذكر أن نغولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، سيغيب عن تشكيلة الديوك في مونديال 2022؛ بسبب الإصابة، في حين تحوم الشكوك بشأن قدرة لاعبين مصابين آخرين على المشاركة مع فرنسا في المونديال على غرار الفرنسي رافاييل فاران.
 
المصدر: win win
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