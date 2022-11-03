أكثر من 70 ألف غرفة فندقية جديدة لمشجعي كأس العالم

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفر أكثر من 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 20 من الشهر الجاري.وبإمكان المشجعين حجز الغرف، التي تبدأ أسعارها من 120 دولار أميركي في الليلة الواحدة للفرد في غرفة مزدوجة، من خلال بوابة وكالة قطر لأماكن الإقامة. وتتنوع فئات الفنادق المخصصة لخدمة زوار البطولة من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، وتشمل سلاسل فنادق عالمية وأخرى محلية.وتدعو اللجنة العليا المشجعين لمتابعة منصة وكالة قطر لأماكن الإقامة بشكل منتظم، حيث سيجري إتاحة مزيد من الفنادق وآلاف الغرف الإضافية قبل انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.