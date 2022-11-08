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كأس العالم2022

لطيفة تدعم المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2022 | 05:00
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قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، طرحت الفنانة لطيفة التونسية مقطع دعائي لأغنية بعنوان "مربوحة" دعما منها لكل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي سيحصل في قطر.
ونشرت لطيفة الفيديو الدعائي للأغنية على تويتر، موعلقت قائلة: "مربوحة وانشالله انشالله يالعالي مولانا يا الله معانا يا ربي".
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وتابعت: "مربوحة لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير تونس السعودية المغرب قطر ربنا يوفقكم ".
 
 
 
وأضافت: "ألف مبروك لقطر كأس العالم وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي".
 
وكانت لطيفة طرحت منذ أيام اغنية بعنوان "من بلدي" عبر يوتيوب علقت عليها على انستقرام "وباقوله أشتقت لحكاوينا وسهرنا وليلنا وأغانيينا وكلام للصبح بيجمعنا".
المصدر: الجميلة

كأس العالم2022

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