لطيفة تدعم المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم (فيديو)

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، طرحت الفنانة لطيفة التونسية مقطع دعائي لأغنية بعنوان "مربوحة" دعما منها لكل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي سيحصل في قطر.

ونشرت لطيفة الفيديو الدعائي للأغنية على تويتر، موعلقت قائلة: "مربوحة وانشالله انشالله يالعالي مولانا يا الله معانا يا ربي".

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وتابعت: "مربوحة لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير تونس السعودية المغرب قطر ربنا يوفقكم ".

وأضافت: "ألف مبروك لقطر كأس العالم وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي".

#مربوحة وانشالله انشالله يالعالي

مولانا يا الله معانا يا ربي #مربوحة لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير #تونس #السعودية #المغرب #قطر ربنا يوفقكم و الف مبروك لقطر كأس العالم وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي

#Marbouha #قريبا #Soon pic.twitter.com/dWZG1I7MFh — Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 7, 2022

وكانت لطيفة طرحت منذ أيام اغنية بعنوان "من بلدي" عبر يوتيوب علقت عليها على انستقرام "وباقوله أشتقت لحكاوينا وسهرنا وليلنا وأغانيينا وكلام للصبح بيجمعنا".