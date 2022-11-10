هل يشارك سعد لمجرد في حفل افتتاح كأس العالم 2022؟

يمتلك النجم المغربي سعد لمجرد قاعدة جماهيرية كبيرة، لذا توقع جمهوره مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.

وفي تصريحات تلفزيونية، نفى سعد لمجرد مشاركته في الحفل، مؤكدا أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي، يوم الأحد 20 تشرين الثاني الجاري.

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ويقام الحفل في "كوكاكولا أرينا" بدبي، بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر.





وأوضح سعد لمجرد أن جمهور الحفل سيكون لديه فرصة متابعة المباراة الافتتاحية في مونديال قطر 2022، والتي يواجه فيها المنتخب القطري نظيره الإكوادوري، وذلك من خلال شاشات توزع على الجمهور، وسيبدأ الحفل عقب انتهاء المباراة.

يذكر أن سعد لمجرد أحيا في 20 تشرين الأول الماضي أول حفل غنائي في العالم الافتراضي "ميتا فيرس" في العالم العربي، مع الموسيقار ميشال فاضل والنجم راغب علامة.

كما طرح آخر أغنياته باللهجة المصرية، والتي حملت اسم "الحلق" من تأليف تامر حسن، وألحان عزيز الشافعي، ومن إخراج اللبناني دان حداد.