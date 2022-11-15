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كأس العالم2022

ميريام فارس في المونديال مع نيكي ميناج ومالوما (صورة)

Lebanon 24
15-11-2022 | 02:00
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بعد تداول الكثير من الأسماء عبر منصّات التواصل الإجتماعي في الأسابيع الأخيرة، كُشفت هوية النجوم الّذين سيقدّمون الأغنية الرسميّة لكأس العالم في كرة القدم بقطر.

 

وسيجمع التريو كلّا من الفنانة اللبنانيّة ميريام فارس والفنانة الترينيدادية نيكي ميناج والفنان الكولومبي مالوما، وقاموا بتوحيد الصورة الّتي نشروها عبر خاصيّة القصص القصيرة على حساباتهم الخاصّة بتطبيق انستغرام.
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وأشارت الأرقام في الصورة الجديدة الى تاريخ اصدار الأغنية في 18/11/2022 اي يوم الجمعة المقبل.
 
 
المصدر: lbci

فنون ومشاهير

كأس العالم2022

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