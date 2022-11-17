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كأس العالم2022

مفاجأة لبنانية في مونديال قطر.. وعلامات استفهام كبيرة تطرح

Lebanon 24
17-11-2022 | 03:44
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم في كرة القدم، التي ستقام في قطر. والى حين موعد صفّارة الانطلاق لا تزال التحضيرات مستمرة على قدم وساق، وفي هذا السياق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده ان الفنان فضل شاكر "سيشارك"في فعاليات مونديال قطر الفنية. وفي حين تؤكد مصادر اعلامية هذا الكلام، لم يصدر أي تأكيد أو نفي من الفنان أو عائلته بهذا الشأن، لكنّ بعض المصادر الفنية تقول إنّ "كل شيء وارد على أي صعيد".
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فشاكر الذي بدأ مشواره الغنائي في عمر الـ15 سنة، ولمع اسمه في العالم العربي وعرف بملك الرومنسية، أصبح معروفاً بالفنان الهارب من العدالة، لا سيما بعدما أصدرت المحكمة اللبنانية، حكمين غيابيين بحقه الأول قضى بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.  أما الحكم الثاني فقضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم"، "والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية".
وقد توارى شاكر عن الانظار بعد انتهاء معارك عبرا، وبدأ يعمل داخل مخيم عين الحلوة، وهو يتحضر اليوم للمشاركة في مونديال قطر، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، عما اذا كانت المشاركة حضوريا او عبر عمل مسجّل.

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