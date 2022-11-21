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كأس العالم2022

في مونديال قطر.. ما هي وجبة الجماهير المفضلة؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 16:00
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بطولة كأس العالم ليست بطولة خاصة بكرة القدم فحسب، بقدر ما هي سوق مفتوح للشركات والمطاعم الكبرى والصغرى في آن واحد.


كل حدث رياضي كبير يمتاز بصبغة البلد المضيف لهذا الحدث، وبالتالي تطفو على سطح المشهد العلامات البارزة للبلد صاحب الضيافة في الطعام والشراب وغيرهما على المستوى التجاري. لكن العولمة تبدو مسيطرة حتى اللحظة على سوق الطعام والشراب في مونديال 2022، بسبب العلامات التجارية المترسخة في أذهان الشعوب، والتي تخطف الأنظار بجانب العروض المبتكرة والحملات الإعلانية الجذابة للكبار والصغار من الجنسين، وما سوى ذلك من شراء وجبات أخرى يتم تجربتها كنوع من التعرف على ثقافة البلد المضيف للبطولة، لكنها ليست بحجم الإقبال على وجبات الطاعم صاحبة العلامات التجارية العالمية الكبرى لاسيما الوجبات السريعة الأعلى مبيعاً والأكثر انتشاراً في البطولات الكبرى.
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وقال أحد العاملين من الهند يعمل في مطعم شعبي شهير في قطر، شومان، إن "الناس يقبلون على النقانق لأنها أسرع في التحضير ولها مذاق مميز يكاد يجمع عليه الكبار والصغار بجانب سعره المنخفض ويصل إلى 10 ريالات للوجبة ما يعادل 2 دولار و 75 سنتاً".


وأضاف: "بالطبع كنا نحاول البيع في محيط الملاعب وغيرها لكن علمنا أن الفيفا يمنح بعض الشركات فقط هذا الحق التجاري، لكن في كل الأحوال حجم المبيعات لدينا زاد كثيراً رغم بعدنا عن مناطق كأس العالم ويأتي إلينا المشجعون من جنسيات مختلفة في فروعنا المنتشرة في قطر وأغلبهم يطلبون وجبة النقانق، وأعتقد أن حجم مبيعاتنا من النقانق كان سيتضاعف من ثلاثة إلى أربعة أضعاف لو حصلنا على مكان قريب من مناطق المشجعين".
المصدر: سكاي نيوز عربية

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