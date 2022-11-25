شاهد أول صلاة جماعية في مونديال قطر 2022

حرص مسلمو جماهيرالمونديال على إقامة صلاة الجمعة في محيط ملعب "أحمد بن علي" قبيل مواجهة منتخب إيران ومنتخب ويلز، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

وتبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو الصلاة وحظيت بتفاعل كبير بين المغردين.

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الحمدلله ..

اللهم تقبل منا ومنهم صالح الاعمال pic.twitter.com/aHpkA3G3us — حسن الساعي (@Hassan_alsai) November 25, 2022





وتجري حاليا مواجهة المنتخب الإيراني مع نظيره الويلزي، بطموح الأول العودة إلى خط الانتصارات، بعد أن خسر 2-6 أمام المنتخب الإنجليزي، في الجولة الأولى. وتجري حاليا مواجهة المنتخب الإيراني مع نظيره الويلزي، بطموح الأول العودة إلى خط الانتصارات، بعد أن خسر 2-6 أمام المنتخب الإنجليزي، في الجولة الأولى.

فيما يبحث المنتخب الويلزي عن أول فوزه له في المونديال، منذ عام 1958، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع المنتخب الأمريكي، في مستهل مشواره بنهائيات قطر 2022.