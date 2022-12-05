خوفاً على صوتها .. أديل تمتنع عن مساندة إنكلترا في كأس العالم!

كشفت تقارير في إنكلترا عن الأسباب وراء امتناع المطربة البريطانية الشهيرة أديل من مساندة إنكلترا في كأس العالم قطر 2022.

وتعرضت المطربة الشهيرة لأزمة صحية في 2011 أثرت على أحبالها الصوتية، وعلى إثرها خضعت لجراحة معقدة لعلاجها.

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وبحسب "صن"، أمر الأطباء أديل بعدم مشاهدة مباريات إنكلترا بسبب الحماس الكبير الذي يصيبها أثناء مشاهدة المباريات.





ويخشى الأطباء من أن تفاعل المغنية مع اللقاءات الخاصة ببلادها قد يؤدي إلى صراخها ويؤثر على أحبالها الصوتية بشكل يؤذيها.

وتلعب إنكلترا مساء الجمعة المقبل مباراة مرتقبة ضد فرنسا لحساب منافسات ربع نهائي المونديال، عقب تخطي عقبة السنغال بثلاثية نظيفة.

المصدر: جول