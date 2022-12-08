Advertisement

كأس العالم2022

أصبحت أشهر مشجعة بالمونديال.. مكلة جمال كرواتيا السابقة شبه عارية في بث مباشر من قلب قطر! (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2022 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1018064-638060869160165608.png
Doc-P-1018064-638060869160165608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة، ايفانا نول  بملابس عارية في بث مباشر مع بيرس مورغان من قلب قطر.

 

واكتفت عارضة الازياء الكرواتية بإرتداء حمالة صدر فقط تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا.

 

واستضاف بيرس مورغان، ملكة الجمال الكرواتية السابقة من أجل معرفة رأيها في ردود الأفعال التي تواجهها بعد ظهورها الفاضح في قطر، والذي أصبحت بفضله أحد أكثر مشجعي كأس العالم شهرة.

 

وأطلت ايفانا على شاشة "بيرس  مورغان" بـحمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا، وببطن وصدر مكشوفين في لقطات أشعلت السوشيال ميديا.

 

وعند سؤالها عن موقفها من التسامح الذي أبدته السلطات القطرية معها ومع تصرفاتها، أكدت إيفانا أنها تحترم دولة قطر وأن المسؤولين المختصين بالتنظيم أخبروها بأنه وبصفة استثنائية مسموح للمشجعين الوافدين بممارسة حرياتهم بطريقة لا تضر بالآخرين.

Advertisement

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)


 
 

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إيفانا بملابس فاضحة وغير محتشمة في قطر.

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)


 
 
 

حيث أصبحت ملكة جمال كرواتيا السابقة شخصية جاذبة للكثير من المشجعين في مونديال قطر.

 

ومنذ قدومها إلى الدوحة تتجول إيفانا بملابسها شبه العارية والفاضحة، بصدر مكشوف وسط آلاف المشجعين من مختلف دول العالم، في إطلالات أثارت جدلا واسعا بين الجمهور العربي.

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)


 
 
 

ولفتت إيفانا نول خلال حضورها في قطر من أجل تشجيع منتخب بلادها في مواجهاته ضمن مباريات كأس العالم، أنظار المشجعين في قطر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 وحصلت إيفانا على عدد ضخم من المتابعين الجدد عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" وباتت لها جماهيرية ضخمة بفضل شهرتها في مونديال قطر 2022.

 

وأصبح اسم عارضة الأزياء الكرواتية ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث غوغل ، باللغتين العربية والإنكليزية.

(تركيا الآن)

 

كأس العالم2022

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في كأس العالم2022 Lebanon 24
08:00 | 2022-12-08
08:00 | 2022-12-08
05:00 | 2022-12-08
02:03 | 2022-12-08
02:00 | 2022-12-08
23:00 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website