أصبحت أشهر مشجعة بالمونديال.. مكلة جمال كرواتيا السابقة شبه عارية في بث مباشر من قلب قطر! (فيديو)

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة، ايفانا نول بملابس عارية في بث مباشر مع بيرس مورغان من قلب قطر.

واكتفت عارضة الازياء الكرواتية بإرتداء حمالة صدر فقط تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا.

واستضاف بيرس مورغان، ملكة الجمال الكرواتية السابقة من أجل معرفة رأيها في ردود الأفعال التي تواجهها بعد ظهورها الفاضح في قطر، والذي أصبحت بفضله أحد أكثر مشجعي كأس العالم شهرة.

وأطلت ايفانا على شاشة "بيرس مورغان" بـحمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا، وببطن وصدر مكشوفين في لقطات أشعلت السوشيال ميديا.

وعند سؤالها عن موقفها من التسامح الذي أبدته السلطات القطرية معها ومع تصرفاتها، أكدت إيفانا أنها تحترم دولة قطر وأن المسؤولين المختصين بالتنظيم أخبروها بأنه وبصفة استثنائية مسموح للمشجعين الوافدين بممارسة حرياتهم بطريقة لا تضر بالآخرين.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إيفانا بملابس فاضحة وغير محتشمة في قطر.

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حيث أصبحت ملكة جمال كرواتيا السابقة شخصية جاذبة للكثير من المشجعين في مونديال قطر.

ومنذ قدومها إلى الدوحة تتجول إيفانا بملابسها شبه العارية والفاضحة، بصدر مكشوف وسط آلاف المشجعين من مختلف دول العالم، في إطلالات أثارت جدلا واسعا بين الجمهور العربي.

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ولفتت إيفانا نول خلال حضورها في قطر من أجل تشجيع منتخب بلادها في مواجهاته ضمن مباريات كأس العالم، أنظار المشجعين في قطر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت إيفانا على عدد ضخم من المتابعين الجدد عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" وباتت لها جماهيرية ضخمة بفضل شهرتها في مونديال قطر 2022.

وأصبح اسم عارضة الأزياء الكرواتية ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث غوغل ، باللغتين العربية والإنكليزية.

(تركيا الآن)