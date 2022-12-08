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كأس العالم2022

توّقع اسم المنتخب الفائز بمونديال قطر واربح 100 ألف دولار! (صورة)

Lebanon 24
08-12-2022 | 02:03
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أعلن رئيس "هيئة الترفيه" في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن جائزة نقدية قيّمة لمن يتوّقع هوية المنتخب الفائز في منافسات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.

 

وغرّد آل الشيخ على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "توقعك لبطل كأس العالم؟ ريتويت ولايك ومتابعة.. الجائزة 100 الف دولار، حط اسم المنتخب اذا مو من الخيارات، بالتوفيق للجميع وادعو لي".

 

ووضع آل الشيخ أسماء 4 منتخبات ضمن الفرق المرّشحة وهي: "البرازيل والأرجنتين وفرنسا والمغرب".

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