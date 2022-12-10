سقط أرضاً.. وفاة صحافي شهير كان يغطي مباراة الأرجنتين وهولندا! (صورة)

في حادثة مؤسفة، توفي أمس الجمعة في الدوحة صحافي معروف يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، كان قد أوقِف في قطر لارتدائه قميصاً بألوان قوس قزح، وفق ما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وكان غرانت وال (48 عاماً) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصّصاً في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.

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وقد توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وأفاد راديو "إن بي آر" الأميركي، بأنّ الصحافي سقط أرضاً في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدّم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يبدو أنّ وال تعرّض لنوبة قلبية.

كان وال متزوّجاً من الطبيبة سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية، والتي سبق لها أن ظهرت مراراً على التلفزيون خلال جائحة كوفيد-19. وكتبت زوجته عبر "تويتر": "أنا مصدومة تماماً".

(أ.ف.ب)