الكمبيوتر "الخارق" للمونديال يفشل بتوقعاته.. تقريرٌ يسرد إخفاقاته ونجاحاته!

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ومع دخول مباريات مونديال قطر 2022 مراحل تصفيات الدور ربع النهائي، ماذا تحقق فعلا من توقعات "الكمبيوتر الخارق"؟بداية، توقع الكمبيوتر الخارق، الذي اعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية، نتائج دور الـ16 من نهائيات كأس العالم الحالية.ونجح الكمبيوتر حسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في توقع الفائز بأول مباراتين بدور الـ16 في المونديال، وهما هولندا والأرجنتين.وتوقع الكمبيوتر فوز فرنسا على بولندا، وتأهل إنجلترا على حساب السنغال.- فوز البرازيل على كوريا الجنوبية.- فوز اليابان على كرواتيا.- فوز سويسرا على البرتغال.- فوز إسبانيا على المغرب.- فوز الأرجنتين على هولندا.- فوز البرازيل على اليابان.- فوز فرنسا على إنجلترا.- فوز إسبانيا على سويسرا.وفي نصف النهائي، توقع الكمبيوتر فوز البرازيل على الأرجنتين وتأهلها للمباراة النهائية لملاقاة فرنسا التي ستهزم إسبانيا.أما بالنسبة للفائز بكأس العالم 2022، فسيكون منتخب "راقصو السامبا" الذين سيهزمون "الديوك" الفرنسي، ويعيدون اللقب لأميركا الجنوبية والذي غاب عنها منذ مونديال 2002.ما ذكر أعلاه هو توقعات الكمبيوتر الخارق، ولكن من الواضح، بعد انتهاء مباراة الأرجنتين وهولندا، والتي تأهل فيها راقصو التانغو للدور نصف النهائي، أن الكمبيوتر أخفق في كثير من النتائج والتوقعات.وشكلت نتائج مباريات دور الـ16 ما يمكن اعتباره "صدمة للكمبيوتر الخارق"، فالنتيجة الوحيدة الصحيحة التي توقعها الكمبيوتر هي فوز البرازيل على كوريا الجنوبية، أما باقي النتائج فكانت خاطئة، إذ خسرت اليابان أمام كرواتيا، وسويسرا أمام البرتغال.كذلك خسرت إسبانيا أمام المغرب، وهي النتيجة التي صدمت جمهور كرة القدم في العالم، إذ إن المنتخب الإسباني كان يعد واحداً من الفرق التي ستصل على الأقل للدور نصف النهائي.وتوقع الكمبيوتر أن تخسر إسبانيا المباراة في الدور نصف النهائي أمام فرنسا بعد فوزها على سويسرا، التي خسرت بدورها أمام البرتغال، وهو ما لن يحدث بعد خسارة الماتادور أمام أسود الأطلس، الذين سيقابلون المنتخب البرتغالي مساء اليوم السبت.وفضل الكمبيوتر في توقع نتيجة البرازيل في الدور ربع النهائي، حيث حدد طرفيها بأنهما البرازيل واليابان، ولكنها كانت بين البرازيل وكرواتيا.وتوقع الكمبيوتر فوز البرازيل في الدور ربع النهائي على اليابان، لكنه خسر أمام كرواتيا، وبالتالي فإن النتيجة النهائية بحسب توقعات الكمبيوتر لن تكون سارية المفعول، فمنتخب البرازيل لن يفوز بالبطولة ولن يصل للدور نصف النهائي.من خلال توقعات الكمبيوتر، فإن المباراة الوحيدة التي تمكن من توقعها بشكل صحيح هي فوز الأرجنتين على هولندا وهو ما تحقق بالفعل أمس الجمعة.وفي مباراة نصف النهائي ستلتقي الأرجنتين مع كرواتيا.وسننتظر لنرى إن كان توقعه سيصح بعد مباراة اليوم بين فرنسا وإنجلترا، مع العلم أن المباراة الأخرى التي ستجمع المغرب والبرتغال لم تكن واردة في توقعاته. فهل ما زلنا سنصف الكمبيوتر بأنه "خارق" رغم فشل أغلب توقعاته؟