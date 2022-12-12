هرّ من قطر يسافر إلى إنكلترا... ما السبب؟

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انهارت آمال إنكلترا في رفع كأس العالم لكرة القدم، لكن ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وجون ستونز لم يغادر قطر صفر اليدين.واصطحب المدافعان معهما إلى الديار هراً ضالا تعرفا عليه بمقر تدريبات إنكلترا التي خسرت من فرنسا 2-1 في دور الثمانية يوم السبت.وسيقضي الهرّ الذي أطلق عليه ستونز اسم "ديف" أربعة أشهر في حجر صحي قبل أن ينضم مجددا إلى ثنائي سيتي.وقال ووكر لمحطة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: كان هنا في يوم ما وقررت أنا وستونز تبنيه.وأضاف ستونز: ديف مرحب به، بعض الأشخاص لم يحبوا القط لكنني أحببته حقا، في أول يوم وصلنا فيه ظهر ديف، في كل ليلة كان يجلس في انتظار الطعام.