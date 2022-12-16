عدد متابعي ملكة جمال كرواتيا المثيرة للجدل يقترب من عدد سكان بلادها (صورة)

منذ بداية بطولة كأس العالم، يتصّدر إسم عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصًا وأنها ترتدي ملابس جريئة جدًا تتعمد الظهور بها رغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري.

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وخلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر، وخصوصاً على مدرجات الملاعب لمؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال، جذبت إيفانا نول الأنظار وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع عدد متابعيها على صفحتها في تطبيق "إنستغرام" إلى أكثر من ثلاثة ملايين، أي أكثر بمليونين و300 ألف، قبل وصولها إلى قطر.

ولهذا، احتفلت إيفانا نول بوصولها إلى 3 ملايين بنشر صور ومقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها عدد متابعيها اقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.