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كأس العالم2022
"توقع وفاة الملكة إلزابيث وكورونا".. "نوستراداموس الحي" يكشف اسم الفائز بكأس العالم!
Lebanon 24
17-12-2022
|
01:19
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توقع المتنبئ البرازيلي آتوس سالومي الملقب بـ"نوستراداموس الحي"، فوز منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فقد نجح المتنبئ القارئ للمستقبل، آتوس سالومي، في الأمر بشكل صحيح عندما أصر على أن المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، سيبلغان في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، وذلك قبل انطلاقها في قطر يوم 20 نوفمبر الماضي.
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وتحققت توقعات "العراف" البرازيلي، عندما رشح فوز الأرجنتين في على كرواتيا، في الدور قبل النهائي للبطولة، وانتصار فرنسا على المغرب، مما مهد الطريق لمواجهة ملحمية بين عمالقة كرة القدم.
وسبق أن تحققت توقعات "نوستراداموس الحي" عندما تنبأ بشكل صحيح وصول فير وس كورونا "كوفيد-19" ووفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.
قد أكسبت توقعات آتوس سالومي الصحيحة السابقة لقب نوستراداموس، على اسم الفيلسوف الفرنسي الذي توقع الأحداث الطويلة في المستقبل خلال حياته.
ويدعى آتوس سالومي الآن أنه تصور الفائز بكأس العالم لهذا العام قبل مواجهة يوم الأحد، وقال عن توقعاته للمباراة النهائية للبطولة: "لسوء حظ فرنسا، أخبرتني حواسي أن الأرجنتين ستخرج منتصرة في النهاية".
وأشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن آتوس سالومي يقوم بعمل تنبؤاته بناء على نظام يسمى "كابالا" لتحليل الاحتمالات الرياضية.
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