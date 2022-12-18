Advertisement

كأس العالم2022

من يشجع الأرجنتين من المشاهير في نهائي كأس العالم أمام فرنسا؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1021013-638069442510019065.jpg
Doc-P-1021013-638069442510019065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
ينال المنتخب الأرجنتيني الكثير من الدعم قبل مواجهة نهائي كأس العالم أمام نظيره الفرنسي، والتي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.
 

وتأتي المغنية الإنجليزية الشهيرة أديل على رأس مشجعي ميسي والأرجنتين في المباراة النهائية، حيث توجهت بالحديث إلى أحد الجماهير في حفلة مؤخرًا وقالت له: "هل أنت من الأرجنتين؟ أشكر الرب على فوزهم بركلات الترجيح اليوم"، في إشارة لمواجهة هولندا.
Advertisement

كذلك جوليا روبرتس الممثلة الأميركية، فهي معروفة بحبها ودعمها لليونيل ميسي، وفي كلاسيكو بعام ٢٠١٧ التقطت بعض الصور معه، بالإضافة نجم هوليوود كريستوفر مينتز بلاز الذي أغرق حسابه في موقع تويتر بصور وفيديوهات لدعم الأرجنتين.


وأيضًا الممثل هاري ستايلز الذي كان قد هنأ الفريق مؤخرًا على نتائجه، والمغني دادي يانكي الذي ينشر صورًا وفيديوهات بشكل متواصل للمنتخب الأرجنتيني، بجانب نجم التنس الإنجليزي أندي موراي.

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في النهائي رقم 22 في تاريخ كأس العالم على حسم اللقب الثالث لكل فريق.
 
 
المصدر: جول

فنون ومشاهير

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في كأس العالم2022 Lebanon 24
05:00 | 2022-12-18
04:30 | 2022-12-18
02:00 | 2022-12-18
02:00 | 2022-12-18
01:30 | 2022-12-18
01:19 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website