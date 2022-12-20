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كأس العالم2022

استقبال شعبي حافل للمنتخب الأرجنتيني في بوينس آيرس (فيديو وصور)

Lebanon 24
20-12-2022 | 01:14
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وصل المنتخب الارجنتيني الى عاصمة بلاده بوينس ايرس وفي استقباله الاف المواطنين في الشوارع للإحتفال معه بالفوز بكاس العالم لكرة القدم.
 
وكان ميسي أول من خرج من الطائرة حاملا بيده كأس العالم، وتبعه باقي أفراد المنتخب والبعثة الأرجنتينية.
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وبدأت جولة "أبطال العالم"، حيث سارت الحافلة التي تقل أعضاء المنتخب بأحد شوارع بوينس أيرس، وسط الآلاف من الأرجنتينيين الذين هتفوا فرحا بفوز منتخبهم الوطني بالكأس.
 
 
وفاز منتخب الارجنتنيين بكأس العالم على حساب منتخب فرنسا في المباراة التي اقيمت بينهما على ارضية ملعب استاد لوسيل في قطر.
 
 
وكانت المباراة بوقتها الأصلي والمضاف قد إنتهت بالتعادل بنتيجة 3 - 3 وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح 4 - 2.
 

كأس العالم2022

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