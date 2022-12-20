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كأس العالم2022

مشجعة شقراء عارية الصدر تُثير ضجة في مباراة الأرجنتين وفرنسا.. ما قصتها؟ (صور)

Lebanon 24
20-12-2022 | 03:17
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أحدثت مشجعة أرجنتينية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بعدما رصدتها عدسات الكاميرات وهي عارية الصدر خلال تواجدها على مدرجات استاد لوسيل في قطر لمؤازرة منتخب بلادها في مباراته أمام المنتخب الفرنسي مساء الأحد الماضي.

 

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم اللقطة "الصادمة" والتي ظهرت فيها المشجعة عارية الصدر بعدما تعمدت خلع قميصيها والتلويح به احتفالًا بفوز منتخب بلادها في كأس العالم.

 

وبحسب مقطع الفيديو المتداول واللقطات المصورة منه، فقد ظهرت المشجعة وهي ترقص وتقفز فرحًا بنتيجة المباراة ضاربة عرض الحائط كافة القوانين والتعليمات التي فرضتها قطر على مشجعي كأس العالم القادمين من جميع أنحاء العالم.

 

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وعلى الرغم من أن المشجعة حاولت التستر خلف علم بلادها الكبير، إلا أن عدسات الكاميرات تمكنت من التقاط اللقطة "الصادمة".

 

وبتعليقاتٍ تعبر عن استيائهم الشديد، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي صورة المشجعة العارية لتعمدها إثارة الجدل في مونديال كأس العالم، فيما شكك آخرون بصحة الفيديو قائلين بأنه "قديم" وجرى تصويره في إحدى المباريات السابقة.

 

لكن للأسف، اللقطة حقيقة وتم رصدها من مدرجات لوسيل مساء الأحد وتحديدًا في اللحظة التي تلت ركلة الجزاء التي نفذها الأرجنتيني "غونزالو مونتيل" في مرمى "الديوك"، حين انتقلت الكاميرات نحو المشجعين الأرجنتينيين المبتهجين وكان من بينهم المشجعة الشقراء العارية.

 

يذكر أن السلطات القطرية حذرت المشجعين في الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم من مخالفة عادات قطر المحافظة، حين صرحت هيئة السياحة القطرية: "من المتوقع أن يُظهر الزوار رجالًا ونساءً احترامًا للثقافة المحلية من خلال تجنب الإفراط في الكشف عن الملابس في الأماكن العامة".

 

مغردون مصدومون

وقال أحد المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد رصدتها (المشجعة العارية)، إنها شجاعة جدًا! سيتم القبض عليها هناك إذا لم تكن حريصة ... ".

 

فيما استذكر عدد من المغردين عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول (26 عامًا) التي انتهكت قواعد اللباس المحافظة في الدولة الخليجية من خلال ارتداء مجموعة من الملابس الجريئة بما في ذلك ملابس السباحة.

(البوابة)

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