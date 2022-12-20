مَن هي المغنية العربية التي غنت النشيد الفرنسي بنهائي "المونديال"؟



أشعلت السوبرانو المصرية فرح الديباني أجواء المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2022، بين منتخبَي الأرجنتين وفرنسا، المقامة في قطر، وخطفت الأنظار قبل انطلاق المباراة.



وغنت الديباني النشيد الوطني الفرنسي، فيما غنت المطربة الأرجنتينية لالي اسبوسيتو النشيد الوطني لبلادها.

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وأثار غناء الديباني للنشيد الوطني الفرنسي جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها المرة الأولى التي تغنّي فيها مطربة عربية السلام الوطني لدولة أخرى في حدث رياضي كبير مثل نهائي المونديال.





واكتسبت المصرية فرح الديباني شهرة كبيرة كميزو سوبرانو في أشهر دور الأوبرا في العالم، واختيرت ضمن قائمة "بي بي سي لـ "100 امرأة ملهمة ومؤثرة".



وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي تقدّمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة "dmc"، علّقت الديباني على غنائها النشيد الوطني الفرنسي في ختام المونديال قائلةً إن التنظيم لم يكن سهلاً، واللحظة نفسها في الملعب ليست عادية.



وأكدت أن كأس العالم حدث جماهيري كبير، موضحة أن المرة الماضية التي غنّت فيها النشيد الوطني كانت بعد نجاح رئيس فرنسا في الانتخابات، وكانت خاصة بفرنسا، ولكن اليوم العالم كله كان يشاهدها. وأكدت أن كأس العالم حدث جماهيري كبير، موضحة أن المرة الماضية التي غنّت فيها النشيد الوطني كانت بعد نجاح رئيس فرنسا في الانتخابات، وكانت خاصة بفرنسا، ولكن اليوم العالم كله كان يشاهدها.



وأضافت الديباني أن الملايين بل المليارات كانوا يشاهدون الحدث، لأنه استثنائي، لافتةً إلى أنه تم إبلاغها بأداء النشيد الوطني الفرنسي قبل انطلاق الحدث بيومين، لأنه لم يكن أحد يعلم بوصول فرنسا الى النهائي، مشيرةً إلى أن التنظيم كان صعباً.