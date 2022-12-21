سياسي عربي يعرض مبلغا خياليا لشراء "بشت" تتويج ميسي.. من هو؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، بتقديم عرض للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مليون دولار مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.

وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، "البشت" القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.

وألبس الشيخ تميم "البشت" لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد لوسيل في قطر.

(العربية)