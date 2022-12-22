الكرواتية الحسناء المثيرة للجدل تختار من الأفضل بين ميسي ومبابي

رأت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح جائزة أفضل لاعب في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 للشخص غير المناسب.



وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر 2022، وأصبح اللاعب الأول في التاريخ الذي يحصد الجائزة مرتين بعد تتويجه بها في مونديال البرازيل 2014، وأول من يفوز بجائزة أفضل لاعب من الفريق الفائز بالمونديال، منذ البرازيلي روماريو في 1994.

Advertisement



بينما توج النجم الفرنسي كليان مبابي بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في كأس العالم 2022، بإحرازه 8 أهداف مقابل 7 للأرجنتيني، لكن الـ"فيفا" منح جائزة أفضل لاعب لبطل العالم.



وشهدت المباراة النهائية لكأس العالم 2022، منافسة حامية الوطيس بين ميسي ومبابي، فسجل الأول هدفين، بينما أحرز الثاني أهداف منتخب "الديوك" الثلاثة، وهو ما ساعده في الحصول على جائزة الهداف.



وقالت إيفانا كنول التي اشتهرت بملابسها "الجريئة" خلال فترة كأس العالم، وتعرضت لانتقادات بسبب هذا الأمر، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن: "الفيفا منح جائزة الكرة الذهبية للشخص الخطأ، ربما الأرجنتين فازت، ولكن الكرة الذهبية لمبابي".